Conseil des métiers d’art du Québec: la formation continue au service des artisans

L’avantage CMAQ



Quelques exemples : Un soutien personnalisé portant sur le développement de carrière, la gestion des droits d’auteurs et les questions juridiques.

Le droit d’apposer à leur production le label de qualité Signé Métiers d’art, qui est reconnu du grand public.

L’accès à des reconnaissances et bourses offertes par le prix Jean-Marie Gauvreau, le prix Hommage pour une carrière exceptionelle en métiers d’art, le prix de la relève Jean-Cartier et les prix d’excellence du Salon des métiers d’art de Montréal, Plein Art Québec et Rendez-vous Maestria.

Une exceptionnelle ouverture sur le monde avec, entre autres, la participation à des missions, colloques et conférences ainsi que des projets d’échange comme Les Traversiers des arts de Brouage, en France, ou des expositions comme le Carrousel des métiers d’art du Louvre, à Paris.

Un réseau de vente établi à travers des boutiques de Montréal et de Québec, ainsi que et des événements tels que le Salon des métiers d’art du Québec, Plein Art Québec et Rendez-vous Maestria. Pour s’informer sur les formations et les avantages membres :

Metiersdart.ca En devenant membres du Conseil des métiers d’art du Québec, les artisans bénéficient d’une reconnaissance professionnelle qui leur donne accès à des services et avantages exclusifs.Pour s’informer sur les formations et les avantages membres :

Contenu partenairePar Maude Dumas Collaboration spécialeQuébec (CMAQ), qui représente l’ensemble des artisans professionnels du Québec et qui défend leurs droits sans relâche, investit dans la passion et le sens de l’innovation de celles et ceux qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner ici et à l’étranger.Outre l’organisation d’événements d’envergure – comme le Salon des métiers d’art du Québec – et la mise en place de stratégies de développement commercial à l’échelle locale et internationale, le CMAQ joue un rôle clé dans la formation des artisans et futurs artisans. Pour former la relève, il collabore avec les cégeps Limoilou et Vieux Montréal ainsi que des écoles-ateliers à la mise sur pied de programmes spécialisés menant à l’obtention d’un DEC en métiers d’art dans des disciplines telles que la joaillerie, les métiers du cuir, de la céramique ou du verre, ainsi que la sculpture et la lutherie de violons et de guitare. En parallèle, le CMAQ offre aux artisans établis et aux professionnels du milieu des métiers d’art tout un éventail de services et de formations. Tour d’horizon.Les programmes de formation ont pour mission commune de guider les artistes, artisans et travailleurs du milieu culturel – qu’ils soient membres ou non du CMAQ – dans l’acquisition d’un ensemble de compétences nécessaires à l’exercice de leur profession.Ces formations permettent aux professionnels d’aborder des sujets aussi variés que la création d’œuvres utilitaires ou d’expression, le perfectionnement de haut niveau dans les métiers d’art, les législation sur le droit d’auteur et les contrats, l’animation d’ateliers, ainsi que d’autres sujets pertinents au développement de leur carrière.Certains cours visent aussi le développement des compétences en diffusion et commercialisation: ils portent notamment sur la participation à un salon au Québec ou à l’international, la stratégie pour répondre à des appels d’offres publics et parapublics, la rédaction de documents de présentation, ainsi que la la préparation au commerce de détail. Toutes les formations sont prodiguées par des professionnels chevronnés, qu’ils soient artisans établis ou experts dans leurs champs d’activités.Depuis 2011, le CMAQ travaille à la reconnaissance des artisans de ce secteur d’activités. Grâce à ce travail de fond, seize métiers d’art spécialisés – charpentiers traditionnels, ébénistes, ferronniers et tailleurs de pierre, pour n’en nommer que quelques-uns – font maintenant partie intégrante d’un réseau de professionnels établis comprenant des architectes et des entrepreneurs généraux.Ces artisans peuvent suivre des cours spécialisés portant notamment sur la législation liée à l’architecture et au patrimoine ou les bénéfices de la collaboration artisans-architectes. Des services-conseils leur sont également réservés pour leur permettre d’approfondir leurs connaissances sur le patrimoine bâti, la gestion de projets ou l’accès aux chantiers. Et ils ont bien sûr accès à toutes les formations destinées aux professionnels des métiers d’art.En plus d’offrir une variété de services à ses membres et de défendre les intérêts des artisans professionnels, le Conseil des métiers d’art du Québec chapeaute le Salon des métiers d’art du Québec, Plein Art Québec et Rendez-vous Maestria, en plus d’exploiter un réseau de boutiques.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.