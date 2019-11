Tech et RH: propulser la culture d’entreprise, ça passe par les équipes !

Mobiliser pour créer de l’engagement

Les équipes comme vecteurs de la culture organisationnelle

Des apprentissages ancrés dans le concret

La solution Teamtonic, pour transformer votre organisation



L’approche Teamtonic ? Que ce soit pour transformer la culture d’entreprise, évoluer vers de nouvelles valeurs, ou renforcer les valeurs actuelles, l’important, c’est de placer l’équipe au cœur de la démarche. Parce que c’est l’équipe qui vit les valeurs et qui propulse la culture. Impliquez vos employés. Donnez-leur les moyens de s’engager et les outils pour se dépasser, ensemble. Après tout, ce sont les équipes qui se font confiance et celles qui apprennent ensemble qui démontrent le plus d’engagement !

Pour information :

teamtonic.com Teamtonic, c'est une plateforme numérique interactive d'apprentissage, de feedback et d'échange créée par l'entreprise montréalaise Boostalab. Efficace, conviviale et accessible, elle accompagne les organisations qui souhaitent tonifier leur culture corporative, promouvoir le dépassement ainsi que la transformation, et aider leurs employés à développer des compétences en relevant des défis concrets.

Contenu partenairePar Maude Dumas Collaboration spécialePlus que jamais, en cette période de fluctuations écono­miques, de plein-emploi et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l’engagement des employés est indissociable de la réussite. La majorité des entreprises ont des défis à relever à cet égard, tout particulièrement avec les milléniaux, qui sont arrivés en force sur le marché du travail. Ils s’attendent à se reconnaître dans les valeurs véhiculées par leur employeur et ils veulent s’assurer, d’entrée de jeu, que ce dernier travaillera aussi pour eux.La clé pour créer de l’engagement réside non seulement dans la réciprocité des objectifs, mais aussi, et surtout dans la culture d’entreprise, qui s’étend bien au-delà du bien-être au travail, du yoga le mardi midi ou du baby-foot dans la cuisine communautaire. La culture d’entreprise, c’est avant tout un ensemble de valeurs, de croyances et de comportements assimilés, partagés et véhiculés par les membres d’une même organisation. Pour atteindre cet objectif de cohésion, il faut intervenir dans les équipes – pas seulement à l’échelle individuelle ou organisationnelle – et associer des comportements précis aux valeurs que l’on souhaite véhiculer. Parce que c’est dans l’action qu’une culture d’entreprise prend racine et se définit.Et c’est là que Teamtonic entre en scène.Quel est le facteur numéro 1 d’engagement en milieu de travail ? Des études récentes démontrent que c’est l’équipe avec laquelle on travaille qui mobilise, inspire et crée un sentiment d’appartenance. Et l’application Teamtonic est la première solution de développement numérique destinée aux groupes qui désirent apprendre, mieux travailler ensemble et renforcer leur culture organisationnelle dans l’action du quotidien. Comme toutes les solutions de gestion RH signées Boostalab, elle s’appuie sur des pratiques éprouvées pour favoriser le développement simultané des individus, des équipes et des organisations.D’entrée de jeu, le processus ne repose pas sur les épaules du gestionnaire : c’est l’équipe – et non le dirigeant – qui fixe les buts et qui détermine des objectifs de développement en cohérence, bien sûr, avec les orientations de l’organisation. Tous les membres sont consultés et valorisés, chacun a son rôle à jouer de façon autonome, et la mobilisation des effectifs se fait du point de départ jusqu’au fil d’arrivée. En misant sur les forces de chacun, Teamtonic utilise l’équipe comme levier de développement… individuel !L’approche, très dynamique, s’inscrit principalement dans l’action du quotidien. Plutôt que d’alourdir la tâche de chacun avec des formations théoriques, Teamtonic privilégie les apprentissages en temps réel avec des défis d’équipe transformateurs, qui génèrent des résultats concrets ainsi que le développement de compétences observables. Elle met en pratique le modèle de formation 70-20-10 : 70 % des apprentissages se font par le biais d’expériences concrètes, 20 % grâce aux interactions sociales, et seulement 10 % avec de la formation traditionnelle. Pas plus !

Teamtonic est la première solution de développement destinée aux équipes qui désirent apprendre, mieux travailler ensemble et renforcer leur culture organisationnelle dans l’action du quotidien. Conçue par Boostalab, dont la mission est de créer des environnements de travail plus humains et inspirants, Teamtonic se démarque par son efficacité à mobiliser les équipes de travail, sa simplicité et sa flexibilité.

