Et si le Québec se dotait d’une constitution citoyenne ?

Photo: Valérie Remise

La question de la langue

La question du patrimoine naturel

La question de l’information

La question des pouvoirs

La question de l’allégeance britannique

La question nationale

La question autochtone

Conclusion. Et suite.



Pour tout savoir sur le projet :

Theatredaujourdhui.qc.ca Constituons ! est présentée du 12 au 30 novembre au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (Montréal), du 4 au 15 décembre au Théâtre Périscope (Québec), ainsi que dans plusieurs villes du Québec.Pour tout savoir sur le projet :





« Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est entièrement dédié à la dramaturgie d’ici. Depuis plus de 50 ans, il supporte la création, la production et la diffusion d’œuvres québécoises et canadiennes d’expression française. Il défend un théâtre d’auteur ainsi qu’une réflexion moderne et sans compromis sur les enjeux contemporains. Y adhérer, c’est laisser sa trace dans l’histoire ; la nôtre, celle qui s’écrit au présent. » « Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est entièrement dédié à la dramaturgie d’ici. Depuis plus de 50 ans, il supporte la création, la production et la diffusion d’œuvres québécoises et canadiennes d’expression française. Il défend un théâtre d’auteur ainsi qu’une réflexion moderne et sans compromis sur les enjeux contemporains. Y adhérer, c’est laisser sa trace dans l’histoire ; la nôtre, celle qui s’écrit au présent. »

Contenu partenairePourquoi se lancer dans un projet aussi colossal ? « Parce que le Québec n’a pas de document fondateur définissant sa conception de la vie collective sur son territoire, répond Christian Lapointe. Et parce qu’il fallait répondre à ces trois questions : qui sommes-nous, que voulons-nous et comment le fait-on ? »Pour le metteur en scène, d’entrée de jeu, cet exercice démocratique devait être non partisan : « Une constitution, c’est l’affaire de tout le monde, et idéalement ça doit provenir, me semble-t-il, de la société civile. » De plus, toute la démarche du projet devait s’appuyer sur des processus démocratiques rigoureux et respecter les mêmes critères que si elle avait été lancée par l’État. C’est là qu’entre en scène l’INM, qui a pris en charge sondages et consultations publiques et qui a sélectionné et accompagné l’ensemble des constituants. Au total, 41 personnes choisies au hasard et représentatives de la population québécoise se sont plongées pendant une année dans l’écriture de la Constitution du Québec de demain.Le résultat : 80 articles définissant l’identité québécoise, les droits et les devoirs citoyens, les institutions et l’administration du pouvoir, l’organisation du territoire, la reconnaissance des peuples autochtones. Nous en avons sélectionné quelques-uns — certains attendus, d’autres étonnants — et avons demandé à Christian Lapointe de les commenter. Il y a là de quoi animer bien des débats autour de l’îlot ou pendant les réunions de famille de fin d’année !Les peuples qui cohabitent sur le territoire du Québec reconnaissent la langue française comme la langue officielle et comme le véhicule privilégié pour assurer la valorisation des variantes culturelles du territoire, la cohésion sociale de sa population et sa représentativité sur le plan international. Préambule, alinéa 3Du fait de son importance et du devoir d’en préserver la biodiversité, le fleuve Saint-Laurent, y compris ses affluents et ses écosystèmes, se voit attribuer une personnalité juridique. Article 53Chaque personne a droit à un contenu médiatique et informationnel de qualité qui préserve l’identité culturelle québécoise. Article 11La personne élue à la présidence du Québec est le chef ou la cheffe de l’État et est responsable du pouvoir exécutif. Article 22La fonction de lieutenant-gouverneur est abolie. Toute référence à la monarchie britannique dans les lois du Québec est supprimée. Article 79Le Québec ne concède aucune compétence autre que celles négociées d’égal à égal dans un véritable contexte confédératif, où l’existence juridique du Québec ne dépend que de lui-même, sans soumission à un quelconque ordre juridique qui ne relève pas de lui. Article 62En tant qu’État plurinational, le Québec adhère pleinement et entièrement à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et reconnaît le droit à l’autodétermination des peuples et nations autochtones. Article 59Les 80 articles de la Constitution ont été rédigés en fonction des valeurs québécoises fondamentales, relevées lors des différentes consultations publiques qui ont pris place pendant ce processus citoyen: le pacifisme, le respect, l’ouverture à l’autre, la conscience environnementale,le souci de l’équité intergénérationnelle. Pour Christian Lapointe, c’est une belle liste à transmettre aux générations futures, et c’est précisément le rôle que joue une constitution dans une nation. La suite logique ? « Inviter les citoyens à participer à cette vaste entreprise de définition collective. Le débat est lancé ! »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.