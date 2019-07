Alimentation et environnement: Le porc du Québec, un choix plein de bon sens

Une question d’équilibre

La question des crustacés d’aquaculture

La solution est-elle de manger local ?

Le porc du Québec : un choix sensé, sain, local



Autre fait remarquable : le porc provenant du Québec n’a jamais reçu d’hormones de croissance. De plus, les normes de biosécurité très strictes — les visiteurs doivent, par exemple, prendre une douche avant de pouvoir entrer dans une ferme porcine — protègent les animaux contre les pathogènes en assurant une propagation minimale des microbes, ce qui prévient l’utilisation des antibiotiques.



Le porc du Québec, en plus de fournir des protéines de première qualité, est une excellente source de zinc, de fer et de vitamine B1. Parce qu’il est particulièrement polyvalent et parce qu’il se mange de la tête à la queue, il peut être apprêté de façon gourmande (pensons bacon, rillettes, côtes levées sur le barbecue !) ou de façon santé sous forme de filets, de médaillons, d’escalopes ou de rôtis maigres et nutritifs. Prisé par les grands chefs comme les chefs de famille, c’est un produit de chez nous dont on peut être fiers et qui a sa place dans un panier d’épicerie responsable.









Les Éleveurs de porcs du Québec mettent tout en œuvre pour assurer la prospérité et le développement durable des entreprises porcines de leurs 2800 membres. Ils fournissent un maximum d’information et de formation aux éleveurs pour qu’ils puissent constamment améliorer leurs pratiques et offrir aux consommateurs un produit de qualité supérieure.».

En ce qui a trait aux sources animales, le porc, dont la production émet nettement moins de GES que les autres viandes rouges d’élevage, est une excellente option, tout comme les volailles et les œufs. Surtout lorsqu’on prend en considération que la quantité de CO2 émise par kilogramme de porc du Québec est la plus faible de toutes les industries porcines au monde, et que son bilan carbone est 31 % plus bas que la moyenne mondiale.On sera peut-être surpris d’apprendre que l’aquaculture des crustacés peut générer nettement plus de GES (plus du double, en fait) que le porc. Si les coquillages — moules, palourdes, huîtres — et le saumon issus de l’aquaculture locale ou nordique émettent peu de GES, il en va autrement des crustacés tels que les crevettes de l’Asie du Sud-Est, notamment en raison de la destruction d’écosystèmes végétaux pour installer des parcs d’aquaculture. Parce que la déforestation joue aussi un rôle important dans la production de GES ! Il faut donc non seulement considérer la catégorie de protéines lorsque vient le moment de faire des choix, mais aussi le facteur industriel, la provenance et le transport. Une crevette de Thaïlande n’a pas la même empreinte carbone qu’une crevette de Matane.C’est une bonne idée. Bon à savoir : les produits non ou peu périssables qui voyagent par bateau (comme le poisson congelé ou les bananes) laissent des empreintes infiniment plus petites que les produits fragiles comme les poissons et fruits de mer frais et certains légumes ou fruits qui doivent impérativement voyager par avion. Le porc du Québec serait donc un meilleur choix, si l’on prend en considération les GES liés au transport, que la plupart des fruits de mer et des poissons d’élevage venus d’Asie et d’Amérique du Sud, et une option nettement plus intéressante que l’agneau de Nouvelle-Zélande, qui a parcouru 15 000 km avant d’atterrir dans notre assiette !Notre production porcine se distingue par des émissions de CO2 limitées et par une consommation d’eau deux fois moins élevée que la moyenne mondiale (231 litres par kilo de viande désossée plutôt que 462 litres). En outre, le purin produit par nos porcs est utilisé en agriculture pour fertiliser les champs et favoriser la croissance de différents végétaux. Rien ne se perd !