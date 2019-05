Prendre le virage vert en entreprise, c’est payant !

Le programme Solutions efficaces d’Hydro-Québec offre un appui financier et un soutien technique aux entreprises, y compris les commerces et les institutions qui désirent optimiser leur consommation énergétique pour le chauffage, la climatisation, la réfrigération ou l’éclairage.

Repenser le présent pour assurer le futur

Les entreprises qui investissent aujourd’hui dans le développement durable se positionnent pour rejoindre les valeurs des générations futures et assurent du même coup leur pérennité sur le marché.

Un atout pour cibler les millénariaux

Une démarche particulièrement payante en matière de développement durable est l’adoption de nouveaux comportements énergétiques qui auront un effet mesurable sur la production de gaz à effet de serre. Mission accomplie avec l’installation de ce système de refroidissement industriel.

Une démarche à la portée de toutes les entreprises

La mise en place de principes de développement durable en entreprise entraîne des retombées non seulement environnementales, mais aussi sociales et économiques.

L’hydroélectricité: une énergie propre, locale et renouvelable à plus de 99 %

Maude DumasCollaboration SpécialeAu-delà du respect des normes écoresponsables auxquelles sont assujetties toutes les entreprises, la mise en place de principes de développement durable est payante dans un contexte d’affaires puisqu’elle entraîne des retombées positives non seulement sur le plan environnemental, mais aussi social et économique.Les entreprises québécoises qui s’engagent à diminuer la pression exercée sur les ressources naturelles et qui se montrent proactives en développement durable se positionnent en tant que chefs de file dans leurs champs d’activités. Le retour sur les investissements initiaux nécessaires à un tel virage ne se mesure pas seulement en revenus : les effets sur la réputation, l’image de marque et le rayonnement dans le marché peuvent avoir un impact positif majeur dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel. Sans compter le nombre grandissant d’actionnaires avertis qui considèrent non seulement le potentiel de rendement financier d’une entreprise, mais aussi son profil environnemental avant de faire un investissement.Les bonnes pratiques environnementales génèrent en outre un sentiment de fierté et d’appartenance chez les employés, surtout lorsqu’elles sont accompagnées par l’implantation d’une culture écoresponsable à laquelle tous peuvent participer. Un avantage de taille en cette époque où la main-d’œuvre qualifiée se raréfie.Ça y est, les millénariaux – qui sont nés entre 1982 et 2004 - sont majoritaires sur le marché du travail nord-américain. Pour eux, le niveau d’engagement social et environnemental est un facteur clé lorsque vient le moment de sélectionner un employeur. Une fois en poste, ils peuvent d’ailleurs agir comme influenceurs pour promouvoir le développement durable au sein d’une entreprise. Être à leur écoute et encourager l’innovation en interne, c’est gagnant !.Les millénariaux constituent aussi, ne l’oublions pas, un groupe de clients dont le pouvoir d’achat est en pleine croissance. La question environnementale joue un rôle très important lorsque vient le moment pour eux de choisir des fournisseurs, de s’engager à long terme avec des marques, des produits ou des détaillants, ou de prendre des décisions en tant qu’investisseurs responsables. Les entreprises qui misent aujourd’hui sur le développement durable sont donc bien positionnées pour rejoindre les valeurs de ce groupe cible et, ce faisant, pour assurer leur pérennité dans le marché.Le virage écoresponsable s’effectue bien sûr en fonction des ressources et des objectifs d’affaires de chaque entreprise. Certaines initiatives sont relativement simples et peu coûteuses, comme le fait d’encourager le télétravail et la mise en place d’incitatifs pour le transport actif dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport.Une démarche particulièrement payante en matière de développement durable est l’adoption de nouveaux comportements énergétiques pour optimiser le rendement du chauffage, de la climatisation, du refroidissement et de l’éclairage d’un bâtiment actuel ou d’une nouvelle construction. Une action concrète qui aura des conséquences mesurables sur la production de GESLe programme Solutions efficaces d’Hydro-Québec a justement été créé pour offrir un appui financier et un soutien technique aux entreprises désirant mettre en œuvre des mesures de performance énergétique. Ce programme est tout indiqué pour les projets de modernisation, d’agrandissement, d’acquisition de nouveaux équipements ou de construction pour des bâtiments immobiliers, commerciaux ou institutionnels. Les appuis financiers, pour leur part, permettront aux entreprises de réduire la période de récupération des investissements initiaux, de diminuer leurs frais d’exploitation et de générer rapidement des économies d’énergie récurrentes.En matière de GES, pas de doute, l’électricité est un choix fiable, polyvalent et produit localement. Et une consommation optimisée en kilowattheures (kWh), qui peut être réalisée en regroupant tous ses besoins énergétiques avec un seul fournisseur, s’inscrit logiquement dans une démarche de développement durable.En fonction des exigences de chaque entreprise, Hydro-Québec propose deux déclinaisons pour son programme Solutions efficaces : l’offre simplifiée et l’offre sur mesure. L’offre simplifiée, qui s’articule autour de 200 mesures d’économies admissibles prédéterminées, permet aux gestionnaires d’évaluer l’appui financier auquel ils ont droit grâce à l’outil de calcul en ligne OSE, qui donne des résultats instantanés. Par la suite, quelques étapes suffisent pour recevoir cet appui financier. Quant à l’offre sur mesure, elle est réservée aux projets majeurs et novateurs préalablement approuvés par Hydro-Québec, qui ne peuvent se qualifier pour l’offre simplifiée.Enfin, les ingénieurs, promoteurs, entrepreneurs ou maîtres électriciens peuvent agir à titre d’agrégateurs en regroupant les projets de plusieurs clients, en les présentant directement à Hydro-Québec et en assurant leur prise en charge de A à Z. Ainsi, un maître électricien peut obtenir un appui financier en présentant une demande groupée pour l’installation de luminaires à DEL dans une école, un magasin à grande surface et un marché d’alimentation. Cette initiative permet aux entreprises n’ayant pas accès au programme Solutions efficaces d’augmenter leur efficacité énergétique et, ce faisant, de contribuer à la préservation de l’environnement.Il suffit de consulter l’outil de calcul en ligne OSE pour découvrir l’appui financier auquel vous êtes admissible.Découvrez l’appui financier du programme Solutions efficaces en visitant le:En collaboration avec:

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.