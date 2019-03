Une francophonie bien vivante d’un bout à l’autre du pays

Des Ontariens sont heureux de vivre leur quotidien en français, des artistes acadiens rayonnent au pays et à l’international, des dizaines de milliers de francophones habitent les différentes provinces, d’est en ouest… La francophonie est bien vivante à travers le Canada. Et ce, même si les Québécois ont souvent l’impression qu’ils sont les seuls à vivre en français au pays. On découvre toute cette vitalité dans Tournée Générale, une nouvelle émission d’Unis TV.Écrit par l'équipe Bis Le Devoir

Les mille visages de la francophonie

Plus on augmente nos connaissances sur ce qui se vit ailleurs au Canada, plus on se rapproche,.

« Ça a son charme, affirme Bryan Audet. Ça nous permet d’ouvrir nos horizons. Par exemple, on a pu parler en direct avec Rémi Leduc du Nouveau-Brunswick, qui participait à la course de chiens de traîneau Yukon Quest. »Les sujets abordés ratissent très large. Dans un épisode, Nadia Campbell nous plonge dans la réalité du mariage et de la femme qui prend le nom de son époux, une pratique très courante au Canada, mais qui a été abolie au Québec en 1981. Et bien sûr, il a été question de l’automne noir pour les Franco-Ontariens, qui ont vu le gouvernement de Doug Ford abandonner notamment le projet d’Université de l’Ontario français.Pour Justin Johnson, qui se bat notamment pour le bilinguisme et pour que les Métis francophones trouvent leur place au sein de la francophonie canadienne, son passage à l’émission Tournée Générale a été significatif.« Pouvoir parler ouvertement des Métis francophones et de l’importance de leur rôle au pays sur un plateau national, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire et je suis certain que mes ancêtres seraient très heureux de voir ça! » s’exclame-t-il.« Plus on augmente nos connaissances sur ce qui se vit ailleurs au Canada, plus on se rapproche, croit Bryan Audet. J’ai même découvert qu’il y avait une grosse communauté francophone à Winnipeg. Moi qui suis un amateur de hockey, je ne m’imaginais pas qu’il pouvait y avoir des francophones parmi les partisans des Jets de Winnipeg ! »Et déjà, la toute jeune émission a permis de tisser des liens concrets… parfois inusités !

« On a reçu le rappeur acadien Jacobus de Radio Radio, qui a invité l’humoriste Olivier [Nadon] à venir écouter la lutte chez lui parce qu’ils habitent dans la même région », raconte Bryan Audet en rigolant. Et ce n’est qu’un début.« Déjà, on voit plein de francophones nous envoyer des suggestions de gens à rencontrer [dans le cadre de Tournée Générale], indique Bryan Audet. Au-delà de la bataille de la survie de la langue, il y a toute une fierté d’être francophone à travers le pays. C’est beau et c’est ce qu’on a envie de mieux faire connaître. »Tournée Générale, diffusé le mercredi à 22 h.