La biophilie, ou les effets bénéfiques du bois

Tous reconnaissent l’importance du secteur forestier dans l’économie. L’aménagement durable, l’environnement et la biodiversité sont autant de sujets abordés à l’automne dans cette série d’articles du Groupe Capitales Médias : « Une forêt à connaître ». Mais que sait-on des nouvelles technologies qui permettent de produire davantage, tout en utilisant moins d’arbres ? Des innovations visant à optimiser la ressource ? De la contribution du milieu forestier à la lutte contre les changements climatiques ? Des spécialistes et des acteurs de l’industrie ont beaucoup à partager afin de mieux faire connaître la forêt, qui représente presque la moitié de la superficie totale du Québec.



Johanne Fournier

Collaboration spéciale

Ubisoft :

du bois pour plus de chaleur

Creaform :

du bois qui participe à l’ambiance

​​Eddyfi :

une utilisation du bois « jazzée »

François Cantin, chargé de projet chez Coarchitecture de Québec Crédit : Photo François Cantin

L’aréna de l’UQAC :

La biophilie dans une structure sportive

L’aréna de l’UQAC est construit en bois à l’extérieur et sa toiture est en aluminium. Crédit : Photo Stéphane Groleau

Ameublements Tanguay de Trois-Rivières :

La biophilie dans l’aménagement commercial

Construit en bois, le bâtiment de Tanguay à Trois-Rivières a reçu le prix d’excellence Cecobois 2017 dans la catégorie « Bâtiment commercial de plus de 1000 mètres carrés ». Crédit : Photo Stéphane Groleau

Les professionnels du domaine de l’architecture comprennent l’utilisation que font les gens de leurs bâtiments, la manière dont ils s’y déplacent et comment ils s’y sentent. François Cantin, chargé de projet chez Coarchitecture de Québec, est l’un de ceux-là. « Pour moi, le confort a toujours été très important en architecture, souligne-t-il. La biophilie, c’est un prolongement du concept de confort et de la manière dont l’architecture est capable de nous mettre en contact le plus possible avec le monde extérieur et celui qui nous entoure. C’est la satisfaction d’un besoin inné qu’on a en tant qu’êtres humains. »Pour François Cantin, cela passe, entre autres, par l’utilisation du bois. « La majorité des gens aiment être en contact avec le bois, estime-t-il. Si on leur demande pourquoi, ils vont nous dire que c’est parce que c’est chaleureux et naturel. La biophilie, c’est ça. C’est le besoin inné d’être en contact avec la nature. »« Travailler pour les êtres humains » est l’aspect que le chargé de projet de la firme d’architectes préfère par-dessus tout. « Les gens nous demandent ce qu’est le style de Coarchitecture, raconte M. Cantin, qui est également bénévole au Conseil du bâtiment durable du Canada depuis dix ans. Notre signature est le confort de nos clients. On est là pour comprendre leurs besoins. Pour amener la biophilie dans le projet, ça demande une réflexion particulière. »François Cantin a travaillé comme chargé de projet pour le réaménagement des espaces intérieurs d’Ubisoft dans le quartier Saint-Roch à Québec. « Le client avait l’idée de créer des environnements intérieurs le plus chaleureux possible, indique-t-il. L’objectif d’Ubisoft était que les gens se sentent à l’aise, tout en allant chercher un look quasi résidentiel. »Par conséquent, l’équipe de Coarchitecture a proposé toutes sortes de finitions en bois. « On a joué avec les contrastes, décrit M. Cantin. Dans certains espaces, on avait des panneaux architecturaux travaillés par des ébénistes, une finition très pure et contemporaine et, dans d’autres espaces, on avait un bois qui était plus rugueux, plus naturel. On n’a pas cherché à faire un spectacle avec le bois. On a cherché à l’intégrer pour qu’il vienne transmettre sa chaleur aux différents espaces. »Le siège social de Creaform, une entreprise spécialisée en technologies de mesure 3D, a été construit dans l’Innoparc de Lévis. Le bâtiment repose sur une structure hybride. Le bois a été concentré dans la toiture de l’étage supérieur. En plus d’avoir une fonction structurale, le bois participe à l’ambiance et à l’animation des espaces. « On a travaillé la stratégie d’éclairage à l’intérieur, de sorte à magnifier le plafond », souligne le chargé de projet chez Coarchitecture.L’Innoparc de Lévis est bordé par une forêt. Or, les fenêtres de l’une des façades de Creaform sont situées à six mètres de cette forêt. Pour M. Cantin, voilà un bel exemple de biophilie: un contact privilégié avec l’extérieur où les occupants sont projetés dans la forêt grâce à une fenestration généreuse et où ces mêmes occupants sont en contact avec du bois à l’intérieur. « Dans ce contexte particulier, la biophilie prend vraiment tout son sens », estime le chargé de projet.La construction du nouveau siège social d’Eddyfi, situé au cœur de l’Espace d’innovation Michelet à Québec, a permis à l’équipe de Coarchitecture d’aller un peu plus loin dans l’intégration du bois à la structure de la toiture, avec des poutres disposées en angle. « Malgré le fait que ça ait l’air plus “jazzé”, il n’y a pas eu plus de bois d’utilisé que si on l’avait fait de manière conventionnelle », mentionne François Cantin.On y retrouve beaucoup de murs blancs afin de s’assurer que le plafond de bois rayonne et peut occuper la place qui lui revient. De tous les projets pour lesquels François Cantin a œuvré, c’est celui d’Eddyfi qui, selon lui, « est allé le plus loin en termes d’intégration biophilie-confort de l’occupant ».« C’est vraiment un très bel édifice, indique fièrement le directeur du service des immeubles et équipements de l’UQAC, Frédéric Desgagné. Sa signature est chaleureuse. Les poutres, le plafond et les côtés en bois, avec une toiture en aluminium, donnent un cachet. Ce n’est pas froid comme un aréna normal en acier. »« C’est le premier magasin qu’on faisait avec une structure 100 % bois, raconte le vice-président associé du Groupe immobilier Tanguay, Nicolas Maltais. Le bois est partout. En établissant un nouveau magasin à Trois-Rivières, c’est un peu un clin d’œil qu’on voulait faire par rapport à l’histoire du bois en Mauricie. Aussi, Tanguay a toujours eu une préoccupation sur le plan de l’économie d’énergie et du recyclage. La structure de bois est faite avec de petits morceaux de bois lamellé-collé. Pour nous, c’était tout à fait naturel qu’une structure de bois permette de mettre en avant notre respect de l’environnement. »

