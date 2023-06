Pendant la pandémie, on a souvent dit des travailleurs de la santé qu’ils étaient « au front ». Mais que se passe-t-il quand, du jour au lendemain, des médecins et des infirmières doivent littéralement soigner en contexte de guerre, souvent sans formation adaptée ? On raconte comment les soignants ukrainiens ont dû se réinventer depuis l’invasion russe, dans le stress, l’urgence et l’insécurité.

Invitée : Magdaline Boutros, journaliste

