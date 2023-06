Balado | Quel avenir pour les sans-papiers au Canada?

Après des mois de tractations, le gouvernement Trudeau est sur le point de dévoiler un programme pour régulariser le statut des sans-papiers au Canada. Le contexte actuel de pénurie de main-d’oeuvre engendre de nouveaux appuis au pays pour une telle mesure, mais les organismes de défense des sans-papiers espèrent une politique sociale qui aille au-delà d’objectifs économiques et démographiques. Quelle voie Ottawa choisira-t-il ? On détaille les attentes élevées envers le programme à venir, et on raconte l’histoire de certaines de ces personnes au statut précaire, contraintes de vivre dans l’ombre.

Invitée : Lisa-Marie Gervais, journaliste

À lire Le programme de la dernière chance pour les sans-papiers

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici.

