Balado | Le logement, «talon d’Achille» de la CAQ

Après des mois d’attente, la CAQ a déposé, au dernier jour de la session parlementaire, un projet de loi visant à modifier certains rapports de force entre les propriétaires et leurs locataires. Mais dans un contexte de crise du logement, ces futures règles, et le plaidoyer de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, pour les défendre, ont rapidement reçu de nombreuses critiques. On explique les modifications proposées et les raisons pour lesquelles elles font autant réagir.

Invitée : Isabelle Porter, journaliste

