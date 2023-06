Balado | La vitaminothérapie, savez-vous ce qu’on vous injecte dans le corps?

Les publicités pour des injections de vitamines par intraveineuse semblent se multiplier sur les réseaux sociaux. Selon le traitement choisi, on allègue que ces injections sont en mesure d’améliorer les performances athlétiques, d’aider à perdre du poids et même de stimuler la libido. Le problème, c’est que ces produits ne sont pas homologués par Santé Canada. Aujourd’hui, on se demande ce que ces cliniques de vitaminothérapie vous injectent réellement dans les veines.

Invitée : Stéphanie Vallet, journaliste d’enquête

