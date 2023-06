Balado | Une année de déchirements à l’UNEQ

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a vécu 12 mois pour le moins intenses. L’adoption de la Loi sur le statut de l’artiste, en juin 2022, a notamment octroyé au syndicat un pouvoir de lever des cotisations, ce qui a semé la division au sein d’un bassin hétéroclite d’auteurs et autrices. Une succession d’assemblées générales tendues, de débats houleux et de démissions d’employés a causé une vive crise de confiance envers l’Union. Un tout nouveau conseil d’administration vient d’être élu, avec l’espoir de réparer les pots cassés, mais le défi s’annonce colossal.

Invité : Étienne Paré, journaliste culturel

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Étienne Paré, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

