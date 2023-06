Balado | Les documents secrets, l’affaire de trop pour Trump?

Toutes les caméras des grands médias américains étaient tournées vers l’ancien président américain Donald Trump mardi, lorsqu’il a été formellement inculpé au criminel à Miami. Sans surprise, il a plaidé non coupable aux 37 chefs d’accusation qui pèsent contre lui pour avoir illégalement conservé des documents secrets après son départ de la Maison-Blanche, en 2021. Il s’agit des toutes premières accusations pour des crimes fédéraux portées contre un président. On décrypte la preuve étoffée déposée contre Donald Trump et on analyse le ressac politique que celle-ci pourrait engendrer.

Invité : Fabien Deglise, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

