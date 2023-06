Balado | Le bulletin ministériel de Michel David

Vendredi dernier marquait la fin de la session parlementaire à l’Assemblée nationale… Et si la fin de session annonce l’arrivée de l’été, elle est également synonyme d’un rendez-vous attendu par les élus et leurs attachés politiques: le bulletin de Michel David. Avec le chroniqueur vétéran, on fait le bilan d’une dernière année mouvementée en politique québécoise.

Invité : Michel David, chroniqueur politique

À (re)lire Bulletin ministériel

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Michel David, chroniqueur politique

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

