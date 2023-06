Balado | «The Truman Show», la seule vraie téléréalité?

Chaque matin, Truman Burbank embrasse son épouse et part travailler sous un soleil radieux en saluant ses voisins. Le hic, c’est que tout ça, c’est-à-dire la vie entière de Truman, n’est qu’une téléréalité, filmée à son insu dans un studio par d’innombrables caméras cachées. À l’occasion des 25 ans du film The Truman Show, on revient sur ce film satirique marquant, et on explique de quelle façon celui-ci est toujours aussi actuel aujourd’hui.

Invité : François Lévesque, critique cinéma

