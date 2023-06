Balado | Les feux de forêt, un mauvais présage climatique

Plus d’une centaine de feux de forêt font rage actuellement au Québec, surtout dans le nord de la province. Alors que les experts constatent que la crise climatique qui s’aggrave n’aura pour effet que d’augmenter le nombre et l’intensité de ces feux au Québec au cours des prochaines années, on fait le bilan de la situation actuelle et on se demande quoi faire pour tenter de limiter les impacts de ces incendies.

Invité : Alexandre Shields, journaliste

À (re)lire Le Québec brûlera de plus en plus en raison de la crise climatique

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Alexandre Shields, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

» Spotify

» Apple podcasts

» YouTube

» Google podcasts

» Amazon Music