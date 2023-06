Balado | L’intensité Drainville

Depuis son retour en politique, à l’été 2022, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ne laisse personne indifférent. Aujourd’hui, on brosse le portrait d’un politicien fougueux, d’un travailleur acharné au caractère fort, et on revient sur ses plus récentes frasques.

Invitée : Marie-Michèle Sioui, correspondante parlementaire à Québec

