Balado | Aussitôt élue en Alberta, Smith écorche Trudeau

Au terme d’une campagne électorale acrimonieuse et riche en controverses, les Albertains sont allés voter lundi pour choisir leur première ministre. C’est la leader sortante, la conservatrice Danielle Smith, qui a obtenu une victoire serrée. On revient sur les tenants et aboutissants de ce résultat, qui cristallise les vives tensions entre l’Alberta et le gouvernement fédéral.

Invitée : Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa

