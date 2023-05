En février dernier, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, annonçait que plus de 20 000 jeunes Québécois ont été diagnostiqués par l’entremise d’Agir tôt, un programme destiné à détecter le plus rapidement possible les problèmes de développement des enfants avant l’âge scolaire. Mais combien de ces tout-petits ont vraiment reçu les services nécessaires ? Et dans quels délais ?

Invitée : Marie-Eve Cousineau, journaliste

Équipe :

Marie-Ève Brassard, animatrice et recherchiste

Marie-Eve Cousineau, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Alexis Elina, composition musicale originale

