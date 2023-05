Balado | 30 ans de Cannes vus par Odile Tremblay

Entre les moments de grâce et les scandales marquants, entre le prestige et la cinéphilie pure, entre les chefs-d’oeuvre et les navets mémorables, Odile Tremblay revient sur sa couverture du Festival de Cannes pour Le Devoir depuis 1993. On détaille le « marathon » effréné imposé aux journalistes en poste sur la Croisette en plus de décrire l’évolution de la grand-messe du septième art.

Invité : Odile Tremblay, journaliste et chroniqueuse culturelle

