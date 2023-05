Balado | Québec durcit le ton sur l’eau douce

Même si le territoire québécois regorge d’eau douce, une multitude de questions se posent sur notre consommation hydrique élevée. On utilise la précieuse ressource sans compteur à domicile et des embouteilleurs la pompent à grand débit, moyennant des redevances bien plus basses que celles imposées ailleurs dans le monde. Ces tarifs, qui ont stagné depuis plus d’une décennie, ne représentent que des miettes, selon le gouvernement Legault. On explique les ambitions de la CAQ pour mettre à jour la réglementation.

Invité : François Carabin, correspondant parlementaire

