Balado | Le triomphe des quotidiennes de fiction

La télé traditionnelle, diffusée sur le câble, est mise à mal par les plateformes d’écoute en continu. Certaines émissions font toutefois office de « villages gaulois » face au rouleau compresseur numérique. À Radio-Canada et à TVA, les quotidiennes de début de soirée, STAT et Indéfendable, restent de puissants aimants à téléspectateurs, et ce, malgré leurs détracteurs. Qu’est-ce qui explique cette popularité et comment ces émissions s’intègrent-elles dans la stratégie des diffuseurs ?

Invité : Étienne Paré, journaliste culturel

