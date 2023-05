Chaque année, les grosses pointures de la mode défilent à New York sur le tapis du Met Gala. Mais derrière le « glamour » et les paillettes se cache une sérieuse ambition culturelle. À quoi sert cet événement mondain ? On souligne les plus belles tenues du tapis rouge de cette année, et on raconte l’histoire de ce gala devenu un reflet des mouvances sociales.

Invitée : Manon Dumais, journaliste

En vidéo | Le gala du Met en 60 secondes

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

