Balado | Les OBNL démunis face aux conflits

Véritable colonne vertébrale du milieu communautaire, les organismes à but non lucratif (OBNL) ont des tailles et des objectifs très variés. S’ils jouissent d’une grande flexibilité pour opérer, leur autonomie devient parfois une épée à double tranchant lorsque vient le temps de régler des conflits. On raconte une histoire de réglementation jugée désuète et de membres laissés sans recours.

Invitée : Stéphanie Marin, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Stéphanie Marin, journaliste

Félix Deschênes, réalisateur et recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

» Spotify

» Apple podcasts

» YouTube

» Google podcasts

» Amazon Music