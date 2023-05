Balado | L’examen de conscience écologique de la culture

Une oeuvre qui critique le manque de protection de l’environnement a-t-elle sa raison d’être si elle-même ne minimise pas son empreinte carbone ? Autrement dit : est-ce que le contenant doit être cohérent avec le contenu ? C’est le genre de questionnement qui habite de plus en plus d’artistes de domaines aussi variés que le théâtre et le cinéma. On se penche sur l’examen de conscience environnemental du milieu culturel.

Invité : Stéphane Baillargeon, journaliste culturel

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Stéphane Baillargeon, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

