« Il faut comprendre que la France, clairement, va cramer cette semaine. » Aux premières loges de l’urgence climatique, des présentateurs météo changent de ton. Entre le coup de gueule du journaliste Marc Hay à l’antenne de BFMTV et l’approche plus contenue des présentateurs québécois, se révèle une volonté commune de mieux sensibiliser les auditoires à la question. On retrace l’évolution d’une profession en mutation, par-delà son image autrefois légère et divertissante.

Invitée : Annabelle Caillou, journaliste culturelle

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Annabelle Caillou, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

YouTube : https://youtube.com/c/ledevoir

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7