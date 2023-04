Balado | Le Festif en décroissance contrôlée

Quand on lance un événement culturel, on souhaite toujours qu’il trouve son public. C’est manifestement ce qui est arrivé au Festif de Baie-Saint-Paul, un festival de musique qui a vu son nombre de visiteurs multiplié par 20 depuis sa naissance en 2010. Mais ce rythme de croissance n’est pas sans inconvénients pour les résidents de la petite municipalité, qui doivent composer avec une horde de festivaliers de plus en plus imposante chaque année. On explore comment se déploie la décroissance programmée choisie par les organisateurs du Festif.

Invité : Alexandre Shields

Philippe Papineau, animateur

Alexandre Shields , journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

