Qu’on le veuille ou non, la pornographie est maintenant un objet de culture commune. En opposition avec une industrie qui a longtemps priorisé le plaisir des hommes plutôt que celui des femmes, une approche plus diversifiée et moins stéréotypée gagne en grande popularité. Et à mesure que les discours sociaux entourant la sexualité s’émancipent, ces contenus féministes investissent de plus en plus les cercles artistiques. À l’ère du consentement, de la représentativité et des questionnements éthiques, comment la pornographie séduit-elle des auditoires autrefois tenus à l’écart ?

Invitée : Caroline Montpetit, journaliste culturelle

À (re)lire Tous les textes de notre dossier Pornoculture

