Balado | «Si on s’aimait», encore?

Télé et thérapie font-elles bon ménage ? De retour en mai dans une nouvelle mouture de l’émission Si on s’aimait, l’ex-sexologue vedette de l’émission de TVA, Louise Sigouin, vient d’être officiellement condamnée par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec à une amende de 35 000 $ et à une suspension de six mois pour avoir enfreint son code de déontologie. On explore les limites du divertissement en matière d’accompagnement relationnel.

Invitée : Stéphanie Vallet, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Stéphanie Vallet, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes, recherchistes

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

YouTube : https://youtube.com/c/ledevoir

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7