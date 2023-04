ChatGPT, le mastodonte de l’intelligence artificielle, joue désormais un rôle d’assistant dans de nombreux domaines : il peut rédiger votre CV, planifier votre voyage et même vous aider à créer une application mobile. Une utilisation à des fins plus personnelles est toutefois de plus en plus répandue, alors que des internautes se tournent vers l’intelligence artificielle pour remplacer leur psychologue, médecin ou nutritionniste. Le Devoir s’est aussi prêté au jeu et a soumis les réponses de l’IA à des experts dans différents domaines en santé.

Invitée : Sandrine Vieira, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Sandrine Vieira, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

YouTube : https://youtube.com/c/ledevoir

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7