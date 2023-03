Afin de maintenir leur niveau de pollution sous les cibles établies par le gouvernement québécois, plusieurs grands pollueurs ont recours à des crédits compensatoires forestiers. Avant décembre 2022, les entreprises devaient acheter ce type de crédit certifié aux États-Unis, puisque le Québec ne disposait pas de son propre protocole pour en homologuer. Or, des études révèlent que certains bénéfices de ces crédits américains seraient exagérés. On revient sur le fonctionnement du marché du carbone et on examine les failles de l’évaluation de la captation de carbone, tant américaine que québécoise.

Invité : Alexis Riopel, journaliste

Équipe :

Philippe Papineau, animateur

Alexis Riopel, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale



