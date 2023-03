Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté mardi le budget 2023-2024 du gouvernement et a qualifié d’historiques ses mesures de réduction du fardeau fiscal des Québécois. Au-delà de l’abondance de chiffres mis en avant, du discours triomphant de la CAQ et des insatisfactions exprimées par les partis d’opposition, que doit-on retenir de cette journée d’annonces ? On plonge dans les coulisses d’un exercice hautement protocolaire, mais tout de même essentiel.

Invité : Marco Bélair-Cirino, journaliste et chef de division politique

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Marco Bélair-Cirino, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes et Marie-Ève Brassard, recherchistes

Alexis Elina, composition musicale originale



