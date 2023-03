Depuis un peu plus de six mois, le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, travaille fort afin de se défaire de sa réputation de leader hargneux et impulsif. S’il ne parle plus de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, il lui arrive encore de donner dans les hyperboles et dans les déclarations incendiaires. Où en est la transformation de Pierre Poilievre en candidat « premier ministrable » ?

Invitée : Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa

À (re)lire La métamorphose inachevée de Poilievre

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

