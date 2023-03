Au beau milieu de la crise qui ébranle le hockey junior au pays, le témoignage d’un ancien joueur, Stephen Quirk, a eu des répercussions particulièrement importantes au Québec. Le compte rendu des sévices qu’il dit avoir subis pendant ses initiations a mis dans l’embarras le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, ce qui a mené à sa démission. On revient sur le récent éveil social et politique par rapport à l’encadrement du sport amateur, et on examine les échos bien différents de cette histoire en Ontario.

Invité : Sébastien Tanguay, journaliste

