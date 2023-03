La Ville de Montréal a reconnu, en juin 2020, l’existence du racisme systémique. Dans la foulée, elle a aussi créé son Bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et s’est engagée, l’an dernier, à « devenir un employeur exemplaire » en la matière. Pourtant, employés, experts et syndicats dénoncent encore le manque d’actions sur le terrain pour éradiquer le racisme au sein de la fonction publique municipale. Notre journaliste a recueilli le témoignage d’une trentaine d’employés qui ont subi du racisme au travail, et qui jugent avoir été laissés à eux-mêmes.

Invitée : Stéphanie Vallet, journaliste d’enquête

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Stéphanie Vallet, journaliste d’enquête

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7