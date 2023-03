L’évolution technologique des balises de pistage, qui permettent par exemple de localiser un porte-clefs ou une valise, ne sert pas qu’à simplifier la vie de leurs propriétaires. Ces dispositifs, de plus en plus petits et abordables, sont aussi utilisés pour suivre à la trace d’ex-conjointes ou conjoints.

Invitée : Stéphanie Marin, journaliste

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Stéphanie Marin, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

