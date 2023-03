Bienvenue dans le monde du travail, chers contribuables ! La prochaine leçon est fondamentale : si on ne s’occupe pas de nos impôts, l’impôt… va s’occuper de nous. La haute saison fiscale bat son plein, et dans ce troisième épisode d’une série de trois sur les finances personnelles des jeunes adultes, on discute de trucs et d’astuces pour naviguer parmi les déductions fiscales et pour, enfin, produire une déclaration de revenus.

Invitée : Clémence Pavic, journaliste économique

