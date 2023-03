Balado | Devrait-on retirer TikTok de nos téléphones?

Après l’administration fédérale américaine et la Commission européenne, les gouvernements du Canada et du Québec ont eux aussi décidé d’interdire l’application TikTok sur les téléphones professionnels de leurs employés. Leur décision est justifiée par les « risques inacceptables pour la sécurité et la vie privée » que poserait cette plateforme de l’entreprise chinoise ByteDance.

De quels risques parle-t-on vraiment ? Et les autres utilisateurs de l’application devraient-ils la désinstaller ? Voici quelques éléments à considérer pour prendre une décision éclairée.

Invité : Alain McKenna, journaliste

