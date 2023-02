La cigarette électronique continue de gagner du terrain au Québec. Et bien que leur vente aux mineurs soit interdite par la loi, des produits à haute teneur en nicotine sont très populaires chez les adolescents. Dans ce marché encore jeune, les zones grises sont nombreuses, et les ressources pour faire respecter les règles sont modestes. Les organismes antitabac mettent en garde contre une industrie qui comporte de nombreux attraits pour les plus jeunes, de la vente de friandises par les vapoteries jusqu’aux saveurs alléchantes des vapoteuses.

Invité : Marco Fortier, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Marco Fortier, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7