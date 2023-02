Balado | Comment investir son argent?

Une fois nos dettes effacées, que devrait-on faire avec notre épargne ? Longtemps, on plaçait son argent dans la brique, en achetant une propriété, mais depuis quelques années, ce scénario ne tient plus la route, notamment pour les jeunes adultes. Comment on s’y prend, alors, pour investir son argent ?

Dans ce second épisode d’une série de trois sur les finances personnelles des jeunes adultes, on discute de trucs et astuces pour faire ses premiers pas dans le monde de l’épargne et de l’investissement.

Invitée : Clémence Pavic, journaliste économique

Équipe :

Philippe Papineau, animateur

Clémence Pavic, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

