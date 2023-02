En Ukraine, l’aide occidentale a été déterminante pour contrer l’invasion russe jusqu’à maintenant. Et Kiev a pu compter sur ses alliés de longue date, dont le Canada, qui figure au palmarès des pays les plus généreux. Si Ottawa s’est d’abord contenté de fournir du matériel non létal, ce soutien a rapidement laissé place à l’envoi d’armes lourdes. Il s’agit là d’un appui historique, mais qui n’est pas sans conséquences pour les réserves canadiennes.

Invitée : Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa

