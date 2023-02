Avez-vous une idée de qui sont les 25 fugitifs les plus recherchés au Canada en ce moment ? La réponse se trouve peut-être aux abords d’une autoroute près de chez vous. Aujourd’hui, on se penche sur la petite histoire des avis de recherche et on explore quelle forme ils prennent à l’ère du tout numérique.

Invitée : Stéphanie Marin, journaliste

