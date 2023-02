Balado | Quel destin pour Santé Québec?

Encore une fois, on promet une véritable révolution dans le monde de la santé. Cette fois-ci, il s’agit de la création d’une agence distincte du gouvernement québécois, qui doit rendre le système de santé plus efficace et plus humain, selon le ministre Christian Dubé. Mais cette agence atteindra-t-elle ses objectifs ? Pour y répondre, nous analysons les expériences similaires qui ont été tentées à l’extérieur du Québec.

Invitée : Isabelle Porter, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Isabelle Porter, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7