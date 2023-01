Qu’ils soient étudiants étrangers, travailleurs ou demandeurs d’asile, la place qu’occupent les immigrants temporaires au Québec est de plus en plus grande. Pourtant, ils restent écartés du discours politique, dans l’ombre de la cible annuelle de 50 000 immigrants permanents maintenue par le gouvernement Legault. On explore cet angle mort du débat sur l’immigration dans la province et on met un visage sur les travailleurs essentiels venus d’ailleurs.

Invitée : Sarah R. Champagne

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Sarah R. Champagne, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Félix Deschênes, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7