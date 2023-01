À Montréal-Est, le centre de tri de Service 3R Valorisation déborde. Le Devoir a appris que, malgré de nombreux avis de non-conformité et d’importantes sommes dues au fisc canadien et québécois, l’entreprise avait récemment bénéficié d’un sursis de la part du ministère de l’Environnement et que le gestionnaire du site, qui a signé cette entente avec Québec, a eu plusieurs démêlés avec la justice.

Invité : Ulysse Bergeron

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

