Balado | Le patin, des prouesses sportives aux rites mondains

Des générations de Québécois ont fait leurs premiers pas sur la surface glacée du coin de la rue. À travers les époques, le patinage aura porté différents habits, tant celui de la séduction que celui de la performance. Mais, en fait, jusqu’où remonte notre relation avec la glace et comment s’intègre-t-elle dans notre culture ? On enfile nos patins pour y voir plus clair et on revisite un sport oublié à travers le récit d’un ancien champion.

Invités : Félix Deschênes, recherchiste, et Jean-François Nadeau, journaliste



Avec la participation de Georges Coallier, ancien champion de saut de barils



À lire aussi : Du marathon des glaces au hockey

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Philippe Papineau, animateur

Félix Deschênes, réalisateur et recherchiste

Xavier Kronström, réalisateur

Pierre Antoine, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7