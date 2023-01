La musique instrumentale est en plein boum de popularité. Le cinéma et la télévision lui taillent une place de choix, et la pandémie a remis au goût du jour la « musique à l’image », assez pour qu’on parle d’un second souffle pour la musique classique moderne.

Au Québec, également, ce renouveau de la musique instrumentale connaît une ascension fulgurante grâce à plusieurs artistes, dont Alexandra Stréliski, Jean-Michel Blais, Simon Leoza et Mathieu David Gagnon. Nos invités ont suivi pendant six mois le processus créatif de ces artistes et publient un documentaire sur le sujet.

Invités : Étienne Ravary, réalisateur, et Annabelle Caillou, journaliste culturelle

Voyez ici le documentaire vidéo :

