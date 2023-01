Balado | Un sentiment de déjà vu à Brasília

Dimanche dernier, à Brasília, des milliers de partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro ont assailli et vandalisé les plus hauts lieux de la démocratie brésilienne. Depuis l’élection en octobre du président Luiz Inácio Lula da Silva, les admirateurs de Bolsonaro crient à la fraude et refusent d’accepter les résultats du scrutin, bien qu’aucune preuve n’appuie leurs allégations. Avec Fabien Deglise, on retrace ce qui a mené à ce soulèvement en plus de relever les similitudes frappantes entre ce dernier et l’assaut du Capitole à Washington, qui a eu lieu il y a deux ans presque jour pour jour.

À (re)lire : Washington et le problème Bolsonaro

Invité : Fabien Deglise, journaliste

Tous les épisodes de Décrocher la une sont accessibles ici. Pour plus de détails sur la façon d’écouter le balado, cliquez ici.

Équipe :

Meeker Guerrier, animateur

Fabien Deglise, journaliste

Xavier Kronström Richard, réalisateur

Marie-Ève Brassard, recherchiste

Alexis Elina, composition musicale originale

Pour joindre l’équipe du balado : balado@ledevoir.com

Abonnez-vous :

Spotify : https://spoti.fi/3DDFG1M

Apple podcasts : https://apple.co/3qSbWXx

Google podcasts : https://bit.ly/3BvVbX0

Amazon Music : https://amzn.to/3LwZ6Y7