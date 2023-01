Balado | La crise du verglas, vue des médias

Au début du mois de janvier 1998, près de 180 millimètres de pluie verglaçante ont paralysé le sud du Québec. Durant cette crise du verglas, comme on l’a appelée, des pylônes électriques se sont écroulés, des ponts ont dû être fermés et, au pic des pannes, près de 1,4 million de foyers québécois ont manqué d’électricité. Mais comment fait-on pour tenir la population informée quand les communications et les déplacements sont limités par les conditions météorologiques extrêmes ? La journaliste Annabelle Caillou nous raconte les défis qu’ont dû surmonter les journalistes qui ont couvert cette crise.

Invité : Annabelle Caillou, journaliste

