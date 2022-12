Balado | «Titanic», le mythe et la déferlante

Après sept mois de tournage, des années de recherches et d’avancées technologiques, le public posait finalement les yeux sur le film le plus coûteux de l’histoire du cinéma jusque-là. Depuis, Titanic est devenu un référent de la culture populaire parmi les plus universels sur la planète et continue de fasciner une nouvelle génération de cinéphiles. Plongeon dans les coulisses du film culte.

N.B. Cet épisode ne contient pas de débat sur la place disponible — ou pas — pour Jack Dawson sur la fameuse porte flottante.

Invité : François Lévesque, critique cinéma

